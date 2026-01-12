Exposition Photo et estime de soi Hall du MIX Mourenx

Exposition Photo et estime de soi

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-17

Cet atelier mené en cours d’éducation socioculturelle favorise les processus associatifs entre l’image que l’on observe et sa photographie intérieure et l’image de soi.

Par la classe de 1ère Sapat de la MFR de Mont et le collectif A Propos. .

