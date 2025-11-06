Exposition photo et poésie Makandal Braise Cahors
Exposition photo et poésie Makandal Braise Cahors jeudi 6 novembre 2025.
Exposition photo et poésie Makandal Braise
68 rue Pelegry Cahors Lot
Début : 2025-11-06 18:30:00
2025-11-06
La Poule aux Potes et [la fabrique francophone] vous invitent au vernissage de l’exposition Makandal Braise, un projet fort et engagé imaginé par Rolaphton Mercure, autour des photographies du photojournaliste haïtien Jeanty Junior Augustin. Une plongée poétique et politique dans les rues de Port-au-Prince, entre mémoire collective et résistances contemporaines. .
68 rue Pelegry Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com
English :
La Poule aux Potes and [la fabrique francophone] invite you to the opening of the exhibition Makandal Braise, a strong and committed project imagined by Rolaphton Mercure, based on photographs by Haitian photojournalist Jeanty Junior Augustin
German :
La Poule aux Potes und [la fabrique francophone] laden Sie zur Eröffnung der Ausstellung Makandal Braise ein, einem starken und engagierten Projekt von Rolaphton Mercure, das sich um die Fotografien des haitianischen Fotojournalisten Jeanty Junior Augustin dreht
Italiano :
La Poule aux Potes e [la fabrique francophone] vi invitano all’inaugurazione della mostra Makandal Braise, un progetto potente e impegnato ideato da Rolaphton Mercure, basato sulle fotografie del fotoreporter haitiano Jeanty Junior Augustin
Espanol :
La Poule aux Potes y [la fabrique francophone] le invitan a la inauguración de la exposición Makandal Braise, un proyecto potente y comprometido ideado por Rolaphton Mercure, basado en fotografías del fotoperiodista haitiano Jeanty Junior Augustin
