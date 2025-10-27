Exposition photo FIAP Paris Paris

Du 27 octobre au 7 novembre 2025, le FIAP présente l’exposition photo Sacred Hauntings, une invitation à explorer l’atmosphère mystérieuse de La Nouvelle-Orléans.

Le 30 octobre, un vernissage et une séance de dédicace auront lieu autour du livre The Haunted Guide to New Orleans: Ghosts, Vampires & Voodoo Protection.

Cette exposition entraîne les visiteurs dans une balade fascinante au cœur des lieux les plus hantés de la ville : les ruelles du Vieux Carré, les salles mythiques d’Antoine’s et de Commander’s Palace, le cimetière Lafayette ou encore le manoir de Madame LaLaurie.

Juste à temps pour Halloween, cet évènement et cette rencontre promettent une plongée entre réalité et légende, dans l’une des villes les plus envoûtantes d’Amérique.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

gonin@fiap.fr