Exposition photo FIAP Paris Paris
Exposition photo FIAP Paris Paris lundi 27 octobre 2025.
Du 27 octobre au 7 novembre 2025, le FIAP présente l’exposition photo Sacred Hauntings, une invitation à explorer l’atmosphère mystérieuse de La Nouvelle-Orléans.
Le 30 octobre, un vernissage et une séance de dédicace auront lieu autour du livre The Haunted Guide to New Orleans: Ghosts, Vampires & Voodoo Protection.
Cette exposition entraîne les visiteurs dans une balade fascinante au cœur des lieux les plus hantés de la ville : les ruelles du Vieux Carré, les salles mythiques d’Antoine’s et de Commander’s Palace, le cimetière Lafayette ou encore le manoir de Madame LaLaurie.
Juste à temps pour Halloween, cet évènement et cette rencontre promettent une plongée entre réalité et légende, dans l’une des villes les plus envoûtantes d’Amérique.
Exposition du 27 octobre au 7 novembre 2025
Vernissage le 30 octobre à 18h30
le FIAP présente l’exposition photo Sacred Hauntings, une invitation à explorer l’atmosphère mystérieuse de La Nouvelle-Orléans.
Le jeudi 30 octobre 2025
de 18h30 à 21h00
Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 07 novembre 2025 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-27T01:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T00:59:59+01:00
Date(s) : 2025-10-30T18:30:00+02:00_2025-10-30T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
gonin@fiap.fr