Exposition photo Futur(s) Agence Coldwell Banker Saintes

Agence Coldwell Banker 22 Cours National Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-13
fin : 2025-01-08
2025-11-13
Futur(s) interroge l’avenir de nos sociétés à travers Paris transformé. Entre dystopie et utopie, la série mêle photographie, 3D et imagination pour projeter des scénarios d’anticipation visuels, poétiques et critiques.
Agence Coldwell Banker 22 Cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 77 99 art@anthonyarnaud.fr
English :
Futur(s) examines the future of our societies through the lens of a transformed Paris. Somewhere between dystopia and utopia, the series blends photography, 3D and imagination to project visual, poetic and critical scenarios of anticipation.
German :
Futur(s) hinterfragt die Zukunft unserer Gesellschaften anhand des veränderten Paris. Zwischen Dystopie und Utopie mischt die Serie Fotografie, 3D und Vorstellungskraft, um visuelle, poetische und kritische Antizipationsszenarien zu projizieren.
Italiano :
Futur(s) guarda al futuro delle nostre società attraverso la lente di una Parigi trasformata. A metà strada tra distopia e utopia, la serie combina fotografia, 3D e immaginazione per proiettare scenari visivi, poetici e critici di anticipazione.
Espanol :
Futur(s) contempla el futuro de nuestras sociedades a través de la lente de un París transformado. A medio camino entre la distopía y la utopía, la serie combina fotografía, 3D e imaginación para proyectar escenarios visuales, poéticos y críticos de anticipación.
