Exposition photo Futur(s) Agence Coldwell Banker Saintes
Agence Coldwell Banker 22 Cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-11-13
Futur(s) interroge l’avenir de nos sociétés à travers Paris transformé. Entre dystopie et utopie, la série mêle photographie, 3D et imagination pour projeter des scénarios d’anticipation visuels, poétiques et critiques.
Agence Coldwell Banker 22 Cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 77 99 art@anthonyarnaud.fr
English :
Futur(s) examines the future of our societies through the lens of a transformed Paris. Somewhere between dystopia and utopia, the series blends photography, 3D and imagination to project visual, poetic and critical scenarios of anticipation.
