Exposition photo Futur(s) Agence Coldwell Banker Saintes

Exposition photo Futur(s) Agence Coldwell Banker Saintes vendredi 13 novembre 2026.

Exposition photo Futur(s)

Agence Coldwell Banker 22 Cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-01-08

Date(s) :
2026-11-13

Futur(s) interroge l’avenir de nos sociétés à travers Paris transformé. Entre dystopie et utopie, la série mêle photographie, 3D et imagination pour projeter des scénarios d’anticipation visuels, poétiques et critiques.
  .

Agence Coldwell Banker 22 Cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 77 99  art@anthonyarnaud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Futur(s) examines the future of our societies through the lens of a transformed Paris. Somewhere between dystopia and utopia, the series blends photography, 3D and imagination to project visual, poetic and critical scenarios of anticipation.

L’événement Exposition photo Futur(s) Saintes a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge