Le Photo Club du Pays Granvillais expose pour la dernière fois la totalité de son travail de l’année 2024 une soixantaine de photos sur un thème librement choisi par les photographes et sur le thème « Une couleur singulière ». Est présenté un travail collectif qui explore l’émotion particulière que crée l’irruption d’une couleur dans un environnement monochrome. La raréfaction des couleurs et le jeu de contraste amènent un décalage de perception. Irréalité, mystère, harmonie, poésie, humour… sont au rendez-vous.

English : Exposition photo

For the last time, the Photo Club du Pays Granvillais is exhibiting all its work from 2024: some sixty photos on a theme freely chosen by the photographers and entitled « A singular color ». This collective work explores the particular emotion created by the irruption of color in a monochrome environment. The scarcity of colors and the play of contrasts create a shift in perception. Irreality, mystery, harmony, poetry and humor are all on display.

German :

Der Photo Club du Pays Granvillais stellt zum letzten Mal seine gesamte Arbeit aus dem Jahr 2024 aus: etwa 60 Fotos zu einem von den Fotografen frei gewählten Thema mit dem Titel « Une couleur singulière ». Gezeigt wird eine kollektive Arbeit, die die besonderen Emotionen erforscht, die durch den Einbruch einer Farbe in eine monochrome Umgebung entstehen. Die Seltenheit der Farben und das Spiel mit den Kontrasten führen zu einer Verschiebung der Wahrnehmung. Unwirklichkeit, Mysterium, Harmonie, Poesie, Humor… sind an der Tagesordnung.

Italiano :

Per l’ultima volta, il Photo Club du Pays Granvillais espone tutto il suo lavoro del 2024: una sessantina di foto su un tema scelto liberamente dai fotografi e intitolato « Un colore singolare ». Questo lavoro collettivo esplora la particolare emozione creata dall’irruzione del colore in un ambiente monocromatico. La scarsità di colori e il gioco dei contrasti portano a uno spostamento della percezione. Irrealtà, mistero, armonia, poesia e umorismo sono tutti presenti.

Espanol :

Por última vez, el Foto Club du Pays Granvillais expone el conjunto de sus obras de 2024: unas sesenta fotos sobre un tema libremente elegido por los fotógrafos y titulado « Un color singular ». Esta obra colectiva explora la emoción particular que crea la irrupción del color en un entorno monocromo. La escasez de colores y el juego de contrastes provocan un cambio de percepción. Irrealidad, misterio, armonía, poesía y humor están presentes.

