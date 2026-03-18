Exposition photo Guillaume Fauveau CDI du Lycée de Navarre Saint-Jean-Pied-de-Port

Exposition photo Guillaume Fauveau

CDI du Lycée de Navarre Avenue du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-04

21 portraits photo du journaliste Guillaume Fauveau, comme autant de rencontres et de dialogues silencieux entre le photographe et son sujet. Une seconde partie de l’exposition, contenant les parties Pausa et Reportages est visible au lycée de Navarre. Ouvert à tous, entrée libre. Modalités d’accès à l’établissement pour les personnes extérieures au lycée via le QR code de l’affiche. .

CDI du Lycée de Navarre Avenue du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 99 57 cdi.navarre64@gmail.com

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English : Exposition photo Guillaume Fauveau

L’événement Exposition photo Guillaume Fauveau Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque