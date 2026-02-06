Exposition photo Handisport Médiathèque de Valence Sud Valence

Exposition photo Handisport

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-24

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-02-24

L’exposition présentera des images du photographe officiel de la Fédération Française Handisport, Grégory Picout.,Découvrez le basket fauteuil, le cécifoot, le goalball, le volley assis… et revivez des moments magiques des Jeux Paralympiques 2024.

.

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition will feature images by the official photographer of the French Handisport Federation, Grégory Picout.,Discover wheelchair basketball, cecifoot, goalball, seated volleyball… and relive magical moments from the 2024 Paralympic Games.

L’événement Exposition photo Handisport Valence a été mis à jour le 2026-02-02 par Valence Romans Tourisme