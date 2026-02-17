Exposition photo Héming
Exposition photo Héming samedi 14 mars 2026.
Exposition photo
Salle des fêtes Héming Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 13:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14 2026-03-15
Les photo-clubs de Sarreboug et d’Héming exposent leurs dernières créations. Invités d’honneur Jean-Pierre Vagner et Maxime Corvisier. Une conférence sera animée par Jean-Pierre Vagner le samedi à 16h. L’entrée est libre pour tous.Tout public
Salle des fêtes Héming 57830 Moselle Grand Est
English :
The Sarreboug and Héming photo clubs exhibit their latest creations. Guests of honor: Jean-Pierre Vagner and Maxime Corvisier. Jean-Pierre Vagner will give a talk on Saturday at 4pm. Admission is free for all.
