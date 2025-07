Exposition Photo Rue Gambetta Hérisson

Exposition Photo Rue Gambetta Hérisson samedi 2 août 2025.

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Début : Vendredi 2025-08-02

fin : 2025-09-25

2025-08-02

Didihortense, artiste visuelle et performeuse, expose ses photographies au Hérisson Social Club. Venez découvrir ses visuels incroyables et envoûtants, en sa présence le samedi 2 août à 18h, puis jusqu’au 25 septembre aux horaires d’ouverture habituels.

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Didihortense, visual artist and performer, is exhibiting her photographs at the Hérisson Social Club. Come and discover her incredible, spellbinding visuals in her presence on Saturday August 2 at 6pm, then until September 25 during our regular opening hours.

German :

Didihortense, eine visuelle Künstlerin und Performerin, stellt ihre Fotografien im Igel Social Club aus. Entdecken Sie ihre unglaublichen und bezaubernden Visualisierungen in ihrer Anwesenheit am Samstag, den 2. August um 18 Uhr und danach bis zum 25. September zu den üblichen Öffnungszeiten.

Italiano :

Didihortense, artista visiva e performer, espone le sue fotografie all’Hérisson Social Club. Venite a scoprire le sue incredibili e affascinanti immagini in sua presenza sabato 2 agosto alle 18.00, e poi fino al 25 settembre negli orari di apertura abituali.

Espanol :

Didihortense, artista visual y performer, expone sus fotografías en el Club Social Hérisson. Descubra sus increíbles y cautivadoras imágenes en su presencia el sábado 2 de agosto a las 18:00 y hasta el 25 de septiembre en el horario habitual.

