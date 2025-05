Exposition Photo Hommage au phare de La Coubre – Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne, 30 juin 2025 10:00, Saint-Georges-de-Didonne.

Charente-Maritime

Exposition Photo Hommage au phare de La Coubre Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 10:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-06-30

Exposition photo hommage au phare de La Coubre. Paysages maritimes d’ici et d’Écosse par Jonathan Genevaux.

.

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

Photo exhibition in tribute to La Coubre lighthouse. Seascapes from here and Scotland by Jonathan Genevaux.

German :

Fotoausstellung als Hommage an den Leuchtturm von La Coubre. Maritime Landschaften von hier und aus Schottland von Jonathan Genevaux.

Italiano :

Mostra fotografica in omaggio al faro di La Coubre. Paesaggi marini da qui e dalla Scozia di Jonathan Genevaux.

Espanol :

Exposición fotográfica en homenaje al faro de La Coubre. Paisajes marinos de aquí y de Escocia por Jonathan Genevaux.

L’événement Exposition Photo Hommage au phare de La Coubre Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-05-24 par Royan Atlantique