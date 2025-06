Exposition Photo Horizon Vertical Fleur H Photographe Riec-sur-Bélon 4 juillet 2025 10:00

Kuala Lumpur. Confluent boueux du Klang et du Gomback. Deux tours de verre et d’acier dressées vers les étoiles. Passerelles infinies, lumineuse grisaille sur un horizon vertical, reflets humides de la carcasse sans complexe … Chamboule tout émotionnel … Mon objectif, sans but précis, tente de saisir ces joyeux paradoxes.

Au retour, l’envie (l’audace ?) de partager un saut dans le vide. Et le temps d’une expo monomaniaque, ma pudeur de photographe.

Bienvenu(e)s dans mon vaisseau intérieur.

Vernissage le 4 juillet à 18h30 au 19 Rue Francois Cadoret à Riec sur Bélon. .

Fleur H Photographe 19 Rue François Cadoret

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 77 30 31 07

