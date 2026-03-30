EXPOSITION PHOTO ICH VERGEHE VOR UNGEWISSHEIT ANTINE KARLA YZER

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-05

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du mardi 5 mai au samedi 30 mai 2026

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Dans le cadre du festival Les Boutographies

Je ne te connais pas et pourtant je te connais. Papa et Jörg ne parlent pas beaucoup de toi. Quand ils en parlent, leurs récits évoquent une autre famille. La famille d’avant la nôtre. On voit bien à quel point ils ont souffert à cause de toi. Mais qui étais-tu ? En guerre, prisonnier, entouré par la mort, même à la maison. Acheter des lionceaux en peluche pour les enfants et se montrer devant la belle voiture. Tout le monde avait peur de toi, durant tes dernières années. L’alcool, la colère et tes fils ? Solitaire, un peu perdu et toujours beaucoup de travail avec toi, grand-père Höxter.

À 30 ans, je me rends compte à quel point je sais peu de choses. J’ai négligé le lien entre l’histoire et les récits et je me demande ce que je n’ai pas encore vu. Je me heurte au silence, à la honte, à l’oubli, au refoulement et à la confrontation.

“Ich vergehe vor ungewissheit“ examine le passé de la famille d’Antine Karla Yzer pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelle est l’importance de la mémoire familiale pour le traitement du passé guerrier allemand, l’exercice et l’expérience de la violence et les mécanismes d’adaptation qui en résultent ? Quelles sont les limites et les possibilités de la transmission de la mémoire au sein de la famille ? .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement EXPOSITION PHOTO ICH VERGEHE VOR UNGEWISSHEIT ANTINE KARLA YZER Montpellier a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 PIERRESVIVES