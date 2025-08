Exposition photo Ici coule la Cléry Courtenay

À travers l’exposition “Ici coule la Cléry”, nous vous proposons de descendre la rivière à la rencontre de 5 des communes qu’elle traverse, au travers de 25 photographies. Ces clichés ont été réalisés par 8 adolescents du territoire, ayant participé à une semaine d’ateliers photographiques, en août 2024, avec la photographe Lucile Chombart de Lauwe. Cette exposition offre un regard neuf sur cette belle vallée naturelle qu’est la Cléry, sur sa faune, sa flore et son patrimoine. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 64 18 42

English :

The exhibition Ici coule la Cléry (Here flows the Cléry) takes you down the river to meet 5 of the communities it flows through, through 25 photographs.

German :

Die Ausstellung « Ici coule la Cléry » (Hier fließt die Cléry) zeigt 25 Fotografien von fünf Gemeinden, durch die der Fluss fließt, und lädt Sie ein, den Fluss hinunter zu fahren.

Italiano :

La mostra Ici coule la Cléry (Qui scorre il Cléry) vi porta lungo il fiume per incontrare 5 delle comunità che attraversa, attraverso 25 fotografie.

Espanol :

La exposición Ici coule la Cléry (Aquí fluye el Cléry) le lleva río abajo para conocer 5 de las comunidades por las que discurre, a través de 25 fotografías.

