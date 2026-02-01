Exposition photo Intempéries

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-03-23 17:30:00

2026-02-23

Le Groupe Photo du Pays Royannais propose une nouvelle exposition à la Galerie Saint-Étienne avec pour thème les intempéries.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

The Groupe Photo du Pays Royannais presents a new exhibition at the Galerie Saint-Étienne on the theme of bad weather.

