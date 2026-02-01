Exposition photo Intempéries Vaux-sur-Mer
Exposition photo Intempéries Vaux-sur-Mer
Exposition photo Intempéries
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Début : Vendredi 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-03-23 17:30:00
2026-02-23
Le Groupe Photo du Pays Royannais propose une nouvelle exposition à la Galerie Saint-Étienne avec pour thème les intempéries.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
The Groupe Photo du Pays Royannais presents a new exhibition at the Galerie Saint-Étienne on the theme of bad weather.
