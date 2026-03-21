Exposition photo Jean Paul Mathelier Galerie Rouge Pont-l’Abbé
Exposition photo Jean Paul Mathelier Galerie Rouge Pont-l’Abbé jeudi 26 mars 2026.
Exposition photo Jean Paul Mathelier
Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-03-26
Jean Paul Mathelier nous propose une série de photos récentes , comme à notre habitude c’est en chair et en os et en paroles qu’ il vous accueillera à la galerie Rouge de Pont l’abbé.
PAR TEMPS DE PAUSE
Dans la fidélité à un lieu ou dans l’inattendu au détour d’une sente, parfois le regard est saisissement.
J’arpente par l’avers et l’envers des territoires où se dissimule l’image latente, le poème invisible.
La photo-synthèse et la photo-graphie s’accordent à la même source, la lumière sur les surfaces sensibles .
C’est le bruissement des feuilles ou le silence de la photographie.
jean-paul mathelier. 2026. .
Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition photo Jean Paul Mathelier
L’événement Exposition photo Jean Paul Mathelier Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden