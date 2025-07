Exposition photo la construction de l’église Ste-Jeanne Lunéville

Exposition photo la construction de l’église Ste-Jeanne Lunéville dimanche 13 juillet 2025.

Exposition photo la construction de l’église Ste-Jeanne

27 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 14:30:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27

Une exposition de plus de 80 photographies anciennes qui retracent la construction de l’église Ste-Jeanne d’Arc de Lunéville entre 1910 et 1912. Un bon nombre sont inédites et ont été récemment retrouvées. Elles montrent l’avancée du chantier et permettent de mieux comprendre les techniques utilisées, mais sont aussi révélatrices de l’évolution de ce quartier de Lunéville et de la vie des Lunévillois et de Lunévilloises en ce début du XXe siècle.

L’exposition sera accessible les dimanches 13, 20 et 27 juillet à l’église Ste-Jeanne d’Arc de Lunéville (27 quai de Strasbourg) de 14 h 30 à 18 h. L’entrée est libre et gratuite. Pour plus de renseignements contacter Mme Catherine Guyon.Tout public

0 .

27 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 66 90 21 jeannedarc.luneville@gmail.com

English :

An exhibition of over 80 old photographs tracing the construction of Lunéville’s Ste-Jeanne d’Arc church between 1910 and 1912. Many of these photographs are unpublished and have recently been rediscovered. They show the progress of the building site and provide a better understanding of the techniques used, but also reveal the evolution of this district of Lunéville and the life of the Lunévillois and Lunévilloises at the beginning of the 20th century.

The exhibition will be open on Sundays July 13, 20 and 27 at the Ste-Jeanne d’Arc church in Lunéville (27 quai de Strasbourg) from 2:30 pm to 6 pm. Admission is free. For further information, please contact Mme Catherine Guyon.

German :

Eine Ausstellung mit über 80 alten Fotografien, die den Bau der Kirche Ste-Jeanne d’Arc in Lunéville zwischen 1910 und 1912 dokumentieren. Viele davon sind unveröffentlicht und wurden erst kürzlich wiedergefunden. Sie zeigen den Fortschritt der Bauarbeiten und ermöglichen ein besseres Verständnis der verwendeten Techniken, sind aber auch aufschlussreich für die Entwicklung dieses Viertels von Lunéville und das Leben der Bewohner Lunévilles und Lunévilloises zu Beginn des 20.

Die Ausstellung kann an den Sonntagen 13., 20. und 27. Juli in der Kirche Ste-Jeanne d’Arc in Lunéville (27 quai de Strasbourg) von 14:30 bis 18:00 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei und kostenlos. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Catherine Guyon.

Italiano :

Una mostra di oltre 80 vecchie fotografie che ripercorrono la costruzione della chiesa di Ste-Jeanne d’Arc a Lunéville tra il 1910 e il 1912. Molte di queste fotografie sono inedite e sono state ritrovate di recente. Esse mostrano i progressi del cantiere e permettono di comprendere meglio le tecniche utilizzate, ma rivelano anche l’evoluzione di questo quartiere di Lunéville e la vita degli abitanti di Lunéville all’inizio del XX secolo.

La mostra sarà aperta le domeniche 13, 20 e 27 luglio presso la chiesa di Ste-Jeanne d’Arc a Lunéville (27 quai de Strasbourg) dalle 14.30 alle 18.00. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni, contattare Catherine Guyon.

Espanol :

Exposición de más de 80 fotografías antiguas sobre la construcción de la iglesia de Santa Juana de Arco de Lunéville entre 1910 y 1912. Muchas de estas fotografías son inéditas y han sido encontradas recientemente. Muestran el avance de las obras y permiten comprender mejor las técnicas utilizadas, pero también revelan la evolución de este barrio de Lunéville y la vida de sus habitantes a principios del siglo XX.

La exposición estará abierta los domingos 13, 20 y 27 de julio en la iglesia Ste-Jeanne d’Arc de Lunéville (27 quai de Strasbourg) de 14.30 a 18.00 horas. La entrada es gratuita. Para más información, póngase en contacto con Catherine Guyon.

L’événement Exposition photo la construction de l’église Ste-Jeanne Lunéville a été mis à jour le 2025-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS