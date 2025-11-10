Exposition photo La nature s’expose à Val-du-Mignon Médiathèque Pierre-Henri Mitard Val-du-Mignon

Exposition photo La nature s’expose à Val-du-Mignon

Médiathèque Pierre-Henri Mitard 3 Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-10

Exposition photo dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale Marais poitevin. Venez découvrir la faune, flore et les paysages des communes ABC mis en photo par des habitants du territoire. Cette exposition fait suite à un concours organisé en 2024, pour le lancement de l’ABC Marais poitevin. Exposition accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Entrée gratuite. .

Médiathèque Pierre-Henri Mitard 3 Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 10 49 81

