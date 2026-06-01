Exposition photo « La renaissance du jardin », Palais Rameau, JUNIA, Lille
Exposition photo « La renaissance du jardin », Palais Rameau, JUNIA, Lille samedi 6 juin 2026.
Exposition photo « La renaissance du jardin » Samedi 6 juin, 13h00 Palais Rameau, JUNIA Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Présentée par Marie HECHELSKI, artiste et enseignante chez JUNIA, cette exposition photo propose un regard sensible sur la biodiversité du jardin du Palais Rameau.
Elle permet aux visiteurs de découvrir, à travers l’image, la richesse du vivant observée sur ce site animé par JUNIA.
Sans inscription, entrée libre
Palais Rameau, JUNIA , 39 boulevard Vauban, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.junia.com/fr/tous-les-evenements/palais-rameau-6-juin/ https://www.eventbrite.fr/e/rendez-vous-aux-jardins-au-palais-rameau-by-junia-tickets-1987385947869?aff=oddtdtcreator Le Palais Rameau est un lieu emblématique de Lille, reconnu pour son architecture remarquable et son histoire liée aux grandes expositions horticoles du XIXe siècle.
Aujourd’hui, il accueille un projet porté par JUNIA autour de l’agriculture, de l’alimentation et des transitions de demain. Ouverture libre, de 13h à 19h, samedi 6 juin
Présentée par Marie HECHELSKI, artiste et enseignante chez JUNIA, cette exposition photo propose un regard sensible sur la biodiversité du jardin du Palais Rameau.
©MarieHELCHESKI
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