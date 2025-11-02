Exposition photo La vie du bois mort du collectif ISO16220 Place du château Montbron

Exposition photo La vie du bois mort du collectif ISO16220

Les membres du collectif photo ISO16220 sont heureux de présenter leur exposition La vie du bois mort qui se tiendra du 12 au 28 novembre 2025, à la Médiathèque de Montbron.

Place du château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 association.iso16220@gmail.com

English :

The members of the ISO16220 photo collective are pleased to present their exhibition La vie du bois mort (The life of dead wood), which will run from November 12 to 28, 2025, at the Médiathèque in Montbron.

German :

Die Mitglieder des Fotokollektivs ISO16220 freuen sich, ihre Ausstellung La vie du bois mort (Das Leben des toten Holzes) zu präsentieren, die vom 12. bis 28. November 2025 in der Mediathek von Montbron stattfindet.

Italiano :

I membri del collettivo fotografico ISO16220 sono lieti di presentare la mostra La vie du bois mort , che si terrà dal 12 al 28 novembre 2025 presso la Médiathèque di Montbron.

Espanol :

Los miembros del colectivo fotográfico ISO16220 se complacen en presentar su exposición La vie du bois mort , que podrá visitarse del 12 al 28 de noviembre de 2025 en la Médiathèque de Montbron.

