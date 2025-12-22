Exposition Photo, La Maison Rigolote Laval
Exposition Photo, La Maison Rigolote Laval samedi 10 janvier 2026.
Exposition Photo
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24
Deux photographes, Carole Renard et Jérôme Gourdon, exposent leurs travaux à la Maison Rigolote pendant trois week-ends.
Carole Renard et Jérôme Gourdon présentent leur travaux photographiques, cyanotypes, photogrammes, poésies, abstractions, gros plans etc…à la Maison Rigolote. Le vernissage se fera le vendredi 9 janvier à 18h. .
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr
English :
Two photographers, Carole Renard and Jérôme Gourdon, exhibit their work at Maison Rigolote over three weekends.
