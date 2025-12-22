Exposition Photo, La Maison Rigolote Laval

Exposition Photo

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24

Deux photographes, Carole Renard et Jérôme Gourdon, exposent leurs travaux à la Maison Rigolote pendant trois week-ends.

Carole Renard et Jérôme Gourdon présentent leur travaux photographiques, cyanotypes, photogrammes, poésies, abstractions, gros plans etc…à la Maison Rigolote. Le vernissage se fera le vendredi 9 janvier à 18h. .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two photographers, Carole Renard and Jérôme Gourdon, exhibit their work at Maison Rigolote over three weekends.

L’événement Exposition Photo Laval a été mis à jour le 2025-12-22 par LAVAL TOURISME