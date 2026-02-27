Exposition photo Le Fin Gras du Mézenc Kitch’n Café Monistrol-sur-Loire
Exposition photo Le Fin Gras du Mézenc Kitch’n Café Monistrol-sur-Loire jeudi 12 mars 2026.
Exposition photo Le Fin Gras du Mézenc
Kitch’n Café 20 place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-12
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-03-12
Le Fin Gras du Mézenc, exposition photo de Lucien Soyere
Vernissage jeudi 12 mars de 18h à 19h
Possibilité de repas Le pot au feu du fin gras par le chef Lionel Bouthéon sur réservation 04 71 66 06 90
Kitch’n Café 20 place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Le Fin Gras du Mézenc, photo exhibition by Lucien Soyere
Opening Thursday March 12, 6-7pm
Meals Le pot au feu du fin gras by chef Lionel Bouthéon available on reservation 04 71 66 06 90
