Exposition photo Le Fin Gras du Mézenc Kitch’n Café Monistrol-sur-Loire

Exposition photo Le Fin Gras du Mézenc

Kitch’n Café 20 place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : Dimanche 2026-03-12

fin : 2026-06-02

2026-03-12

Le Fin Gras du Mézenc, exposition photo de Lucien Soyere

Vernissage jeudi 12 mars de 18h à 19h

Possibilité de repas Le pot au feu du fin gras par le chef Lionel Bouthéon sur réservation 04 71 66 06 90

Kitch’n Café 20 place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Le Fin Gras du Mézenc, photo exhibition by Lucien Soyere

Opening Thursday March 12, 6-7pm

Meals Le pot au feu du fin gras by chef Lionel Bouthéon available on reservation 04 71 66 06 90

