Exposition photo : Les 30 ans de la Coulée Verte Coulée verte Colombes

Exposition photo : Les 30 ans de la Coulée Verte 20 et 21 septembre Coulée verte Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Les trains, les friches, les travaux, la gestion écologique support aux animations d’éducation à l’environnement…voici en quelques mots le cadre de cette exposition. Madame Minvieille, architecte paysagiste à l’origine du projet, sera présente pour répondre à vos questions le samedi, de 14h à 17h et le dimanche, de 14h à 15h puis de 16h à 18h30

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Coulée verte – ville de Colombes