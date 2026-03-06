Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Tout public

Leurs parcours inspirants bousculent les codes et participent à faire évoluer le secteur du bâtiment.Ces portraits de femmes nous aident à déconstruire les idées reçues pour tendre vers plus de mixité et d’égalité dans un domaine professionnel encore très masculin.Du 7 au 23 mars à la médiathèque.En partenariat avec l’association Batimix.Entrée libre, tout public.

Espace La Morvandière Thouaré-sur-Loire 44470

02 51 85 90 60 http://thouare.fr



Afficher la carte du lieu Espace La Morvandière et trouvez le meilleur itinéraire

