Exposition photo : Les humains et la terre – Off du Voyage à Nantes été 2026, Jardin des Plantes, Nantes

Informations pratiques

Exposition photo : Les humains et la terre – Off du Voyage à Nantes été 2026 9 juillet – 6 septembre Jardin des Plantes Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T08:30:00+02:00 – 2026-07-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-06T08:30:00+02:00 – 2026-09-06T21:30:00+02:00

À travers une série de photographies de chantier, l’exposition « Les humains et la terre » met en lumière les gestes et les savoir-faire.

Une invitation à découvrir celles et ceux qui font vivre aujourd’hui la filière de la construction en terre crue.

Exposition du 9 juillet au 6 septembre 2026 :

tous les jours de 8h30 à 21h30

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://webmaster50050.wixsite.com/terreux-armoricains/van »}]

Dans le cadre de « Autour de la terre crue – Off du Voyage à Nantes été 2026 » Off du VAN

Les humains et la terre © Scop Caracterre