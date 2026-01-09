Exposition Photo Les métiers d’art et les vieux métiers Montmorillon
Exposition Photo Les métiers d’art et les vieux métiers Montmorillon samedi 10 janvier 2026.
Exposition Photo Les métiers d’art et les vieux métiers
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-01-10
Découvrez les métiers d’art et le vieux métiers grâce aux photos du club photo vidéo de Saulgé
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Entrée libre .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Photo Les métiers d’art et les vieux métiers Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne