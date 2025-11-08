Exposition photo Les oiseaux vus par Fréd et Jean Yves Stade Salle sous les tribunes Gourlizon

Exposition photo Les oiseaux vus par Fréd et Jean Yves

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-11 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Plongez dans l’univers fascinant des oiseaux à travers les clichés de Frédérique et Jean‑Yves Hénaff, passionnés de nature et de photographie animalière. De la côte aux milieux humides, leurs images capturent des instants rares et poétiques de la faune sauvage.

Pour tous les curieux de nature, petits et grands. .

