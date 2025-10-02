Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose) Café Couleur Périgueux
Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose) Café Couleur Périgueux jeudi 2 octobre 2025.
Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose)
Café Couleur 50 Rue Louise Weiss Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-02
Exposition dans le cadre d’Octobre rose
Vente de calendriers au profit d’Octobre Rose .
Café Couleur 50 Rue Louise Weiss Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose)
German : Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose)
Italiano :
Espanol : Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose)
L’événement Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose) Périgueux a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Communal de Périgueux