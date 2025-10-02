Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose) Café Couleur Périgueux

Exposition photo Les Reines du Rose (Octobre Rose)

Café Couleur 50 Rue Louise Weiss Périgueux Dordogne

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-29

2025-10-02

Exposition dans le cadre d’Octobre rose

Vente de calendriers au profit d’Octobre Rose .

Café Couleur 50 Rue Louise Weiss Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

