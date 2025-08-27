Exposition Photo « Lexique visuel du voyage » par Loriane Pavan Sancerre
Partez à l’aventure à travers l’objectif de Loriane Pavan !
Une invitation à quitter le quotidien, à explorer de nouveaux horizons et à se laisser surprendre par l’inattendu.
Voyez le monde autrement, laissez-vous toucher par des images marquantes et poétiques.
Une déambulation visuelle inspirante autour du voyage vous attend !
Musée Numérique Micro-folie
Profitez d’une projection immersive des plus belles collections nationales peintures, sculptures, architectures du patrimoine français, avec notamment une sélection spéciale autour des Impressionnistes !
Horaires d’été à partir du 16/07
Ouvert du mercredi au dimanche
De 11h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Un été culturel et visuel à ne pas manquer à Sancerre ! .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.com
English :
Set off on an adventure through the lens of Loriane Pavan!
German :
Begib dich auf ein Abenteuer durch die Linse von Loriane Pavan!
Italiano :
Partite per un’avventura attraverso l’obiettivo di Loriane Pavan!
Espanol :
Embárquese en una aventura a través del objetivo de Loriane Pavan
