Exposition Photo « Lexique visuel du voyage » par Loriane Pavan

Place Saint-Père Sancerre Cher

Gratuit

Début : Dimanche 2025-08-27 11:00:00

fin : 2025-08-31 12:30:00

2025-08-27

Partez à l’aventure à travers l’objectif de Loriane Pavan !

Une invitation à quitter le quotidien, à explorer de nouveaux horizons et à se laisser surprendre par l’inattendu.

Voyez le monde autrement, laissez-vous toucher par des images marquantes et poétiques.

Une déambulation visuelle inspirante autour du voyage vous attend !

Musée Numérique Micro-folie

Profitez d’une projection immersive des plus belles collections nationales peintures, sculptures, architectures du patrimoine français, avec notamment une sélection spéciale autour des Impressionnistes !

Horaires d’été à partir du 16/07

Ouvert du mercredi au dimanche

De 11h à 12h30 et de 15h30 à 19h

Un été culturel et visuel à ne pas manquer à Sancerre ! .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.com

English :

Set off on an adventure through the lens of Loriane Pavan!

German :

Begib dich auf ein Abenteuer durch die Linse von Loriane Pavan!

Italiano :

Partite per un’avventura attraverso l’obiettivo di Loriane Pavan!

Espanol :

Embárquese en una aventura a través del objetivo de Loriane Pavan

