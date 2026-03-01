Exposition photo Libre cours Salle événementielle Empire Auxonne

Exposition photo Libre cours

Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-27

Laissez-vous emporter par la magie de la photographie lors d’une exposition qui met à l’honneur le talent et la sensibilité de photographes passionnés. Chaque image raconte une histoire, capture un instant, révèle une émotion.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir deux invités d’honneur Nathalie Martin et José Goulart.

Venez partager un moment inspirant, échanger autour de la photographie et vous laisser surprendre par des regards uniques sur le monde. .

