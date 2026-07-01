Informations pratiques

Cassagnes-Bégonhès

Exposition photo LOS ARBRES

330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-09

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-09

Los Arbres, une ode à l’arbre à la médiathèque de Cassagnes-Bégonhès.

Exposition photo de Sylvie Hannoyer Los arbres est une petite forêt de photos, un bosquet d’images d’arbres que Syvlie Hannoyer aime profondément.

C’est aussi une ode à tous les arbres qu’elle croise lors de ses explorations aveyronnaises et gersoises. Une ode à tous les arbres qu’elle a parfois peur de voir disparaître à une époque où ils sont menacés par les conséquences des activités humaines. Cette exposition est tout à la fois une invitation à la réflexion et à la contemplation. .

330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 71 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Los Arbres, an ode to trees at the Cassagnes-Bégonhès Media Center.

Sylvie Hannoyer’s photo exhibition “Los Arbres” is a small collection of photos, a grove of images of trees that Sylvie Hannoyer deeply loves.

L’événement Exposition photo LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)