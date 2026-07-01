Exposition photo LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès
jeudi 9 juillet 2026 · Cassagnes-Bégonhès
Informations pratiques
Cassagnes-Bégonhès
Exposition photo LOS ARBRES
330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-09
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-09
Los Arbres, une ode à l’arbre à la médiathèque de Cassagnes-Bégonhès.
Exposition photo de Sylvie Hannoyer Los arbres est une petite forêt de photos, un bosquet d’images d’arbres que Syvlie Hannoyer aime profondément.
C’est aussi une ode à tous les arbres qu’elle croise lors de ses explorations aveyronnaises et gersoises. Une ode à tous les arbres qu’elle a parfois peur de voir disparaître à une époque où ils sont menacés par les conséquences des activités humaines. Cette exposition est tout à la fois une invitation à la réflexion et à la contemplation. .
330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 71 01
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English :
Los Arbres, an ode to trees at the Cassagnes-Bégonhès Media Center.
Sylvie Hannoyer’s photo exhibition “Los Arbres” is a small collection of photos, a grove of images of trees that Sylvie Hannoyer deeply loves.
L’événement Exposition photo LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)