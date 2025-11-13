Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Centre Rennes

Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Centre Rennes jeudi 13 novembre 2025.

Exposition présentant les photos prises dans le cadre du concours photo #URonthemove édition 2024

**Du 13 novembre au 6 décembre – BU Centre**

Tous les ans, pendant les Erasmus Days, les étudiantes et étudiants de l’Université de Rennes sont invité·es à participer à un concours photo en partageant une photo illustrant leur mobilité internationale, en cours ou réalisée l’année précédente.

Cette année, les bilbiothèques universitaires les mettent à l’honneur : découvrez les beaux clichés de l’édition 2024, réalisés par les étudiant·es pendant leur séjour international.

Le concours photo est relancé pour sa 5ème édition : les informations à ce sujet sont [**à retrouver ici**](https://actu.univ-rennes.fr/actualites/concours-photo-uronthemove-edition-2025). Les modalités de participation seront dévoilées le 13 octobre, premier jour des Erasmus Days.

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400

Rodrig MBock