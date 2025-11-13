Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Centre Rennes
Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Centre Rennes jeudi 13 novembre 2025.
Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Centre Rennes 13 novembre – 6 décembre Ille-et-Vilaine
Exposition présentant les photos prises dans le cadre du concours photo #URonthemove édition 2024
**Du 13 novembre au 6 décembre – BU Centre**
Tous les ans, pendant les Erasmus Days, les étudiantes et étudiants de l’Université de Rennes sont invité·es à participer à un concours photo en partageant une photo illustrant leur mobilité internationale, en cours ou réalisée l’année précédente.
Cette année, les bilbiothèques universitaires les mettent à l’honneur : découvrez les beaux clichés de l’édition 2024, réalisés par les étudiant·es pendant leur séjour international.
Le concours photo est relancé pour sa 5ème édition : les informations à ce sujet sont [**à retrouver ici**](https://actu.univ-rennes.fr/actualites/concours-photo-uronthemove-edition-2025). Les modalités de participation seront dévoilées le 13 octobre, premier jour des Erasmus Days.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-13T08:45:00.000+01:00
Fin : 2025-12-06T22:00:00.000+01:00
1
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre
Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400
Rodrig MBock