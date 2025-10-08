Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes

Exposition photo : ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes 8 octobre – 8 novembre

Exposition présentant les photos prises dans le cadre du concours photo #URonthemove édition 2024

**Du 8 octobre au 8 novembre – BU Villejean Santé**

Tous les ans, pendant les Erasmus Days, les étudiantes et étudiants de l’Université de Rennes sont invité·es à participer à un concours photo en partageant une photo illustrant leur mobilité internationale, en cours ou réalisée l’année précédente.

Cette année, les bilbiothèques universitaires les mettent à l’honneur : découvrez les beaux clichés de l’édition 2024, réalisés par les étudiant·es pendant leur séjour international.

Le concours photo est relancé pour sa 5ème édition : les informations à ce sujet sont [**à retrouver ici**](https://actu.univ-rennes.fr/actualites/concours-photo-uronthemove-edition-2025)_**.**_ Les modalités de participation seront dévoilées le 13 octobre, premier jour des Erasmus Days.

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

