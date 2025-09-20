Exposition photo Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye

Exposition photo Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Exposition photo Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Marc-Ferro Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Le Photo Club Saint Germain vous propose une visite en images de lieux emblématiques du patrimoine de Fourqueux. Vous pourrez notamment saisir d’un seul regard des lieux actuels et leur représentation en peinture par des artistes tels que Maurice Denis ou Denis Maret.

Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Exposition photo

L’église de Fourqueux et sa représentation par Maurice Denis @Annie Dancette