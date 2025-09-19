Exposition Photo – Micah de LIZARAGA Micro-Folie Saint-Pierre Saint-Pierre

Exposition Photo – Micah de LIZARAGA Vendredi 19 septembre, 15h30 Micro-Folie Saint-Pierre

Entrée gratuite

2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Une véritable invitation à observer de près, sans jamais la déranger, la faune sauvage qui nous entoure.

Micah de Lizaraga, jeune photographe et vidéaste animalier vous propose de découvrir une sélection de clichés pris en pleine nature, ainsi qu’un certain nombre de ses vidéos qui seront diffusées sur l’écran géant à la Micro-Folie Saint-Pierre.

Micro-Folie Saint-Pierre 16 rue Georges Daguerre, Saint-Pierre Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.10.91. https://www.mairie-stpierre.fr/fr/268-loisirs-et-culture.html https://www.facebook.com/MicroFolieSaintPierre La Micro-Folie Saint-Pierre est un espace culturel numérique gratuit et tout public, inaugurée le 11 février 2022.

Elle accueille le public dans le cadre d’événements et expositions ponctuelles diverses, et ouvre ses portes deux fois par semaine pour des visites libres permettant de découvrir les quatre modules qui la constituent.

Un espace culturel numérique qui comporte :

Le Musée Numérique : Disponible en plusieurs langues, cette galerie virtuelle de plus de 2000 œuvres provenant des plus grands musées nationaux et internationaux (le Louvre, Versailles, Universcience…) visibles sur un écran géant relié à des tablettes tactiles permet à chacun d’obtenir, à son rythme, toutes les informations sur les œuvres qui retiennent leur attention.

L’espace de Réalité Virtuelle : Survoler le Mont-Blanc, nager avec les dauphins, se promener dans le Bar aux Folies Bergères de Manet… tout cela devient possible à l’espace Réalité Virtuelle de la Micro-Folie Saint-Pierre, grâce à des casques proposant du contenu à 360°.

L’espace Scénique : Concerts, conférences, spectacles en tout genre prennent place sur l’espace scénique de la Micro-Folie, organisés avec des artistes locaux ou d’ailleurs !

L’espace Ludothèque : Livres, jeux, ateliers, bricolages , cet espace ludique et convivial permet à toute la famille d’exprimer sa créativité et d’apprendre en s’amusant.

S’émerveiller, apprendre, se dépasser, s’amuser, créer et partager, telles sont les expériences que promet la Micro-Folie Saint-Pierre, à vous de vous l’approprier ! Parking à proximité

Micah de LIZARAGA