Exposition photo « Montagne bourbonnaise, terre des bourbonnais »

15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-28

2025-07-29

Quarante tirages livrant l’expérience personnelle de Jacky Proyart de la « Montagne Bourbonnaise, terre des Bourbonnais ».

15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

English :

Forty prints of Jacky Proyart’s personal experience of the « Montagne Bourbonnaise, terre des Bourbonnais ».

German :

Vierzig Abzüge, die Jacky Proyarts persönliche Erfahrungen mit der « Montagne Bourbonnaise, terre des Bourbonnais » wiedergeben.

Italiano :

Quaranta stampe dell’esperienza personale di Jacky Proyart sulla « Montagne Bourbonnaise, terra dei Bourbonnais ».

Espanol :

Cuarenta grabados de la experiencia personal de Jacky Proyart en la « Montagne Bourbonnaise, tierra del Bourbonnais ».

