EXPOSITION PHOTO – Montpeyroux 28 juin 2025 07:00

Hérault

EXPOSITION PHOTO Salle polyvalente de Montpeyroux Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Exposition photo « La Vallée de l’Hérault » par l’Atelier Photo du Mescladis de Gignac et le Zoom Photo Club de Montarnaud.

Vernissage vendredi 27 juin à partir de 18h30.

Avec la participation du Domaine Famille Vallat, des serres de Saint André et de Pizza Mia Gignac .

Salle polyvalente de Montpeyroux

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07

English :

Photo exhibition « La Vallée de l’Hérault » by Atelier Photo du Mescladis in Gignac and Zoom Photo Club in Montarnaud.

German :

Fotoausstellung « La Vallée de l’Hérault » vom Atelier Photo du Mescladis in Gignac und dem Zoom Photo Club in Montarnaud.

Italiano :

Mostra fotografica « La valle dell’Hérault » a cura del Mescladis Photo Workshop di Gignac e dello Zoom Photo Club di Montarnaud.

Espanol :

Exposición fotográfica « El Valle del Hérault » del Taller fotográfico Mescladis de Gignac y del Zoom Photo Club de Montarnaud.

L’événement EXPOSITION PHOTO Montpeyroux a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT