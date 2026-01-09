Exposition photo naturaliste de Florent Vassogne Salle Henri Picoron Puyravault

Exposition photo naturaliste de Florent Vassogne

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-03

Expo photo de Florent Vassogne

Venez vous émerveiller de la beauté du vivant à travers l’œil du photographe.

Visite du photographe le mardi 03 février de 18h à 19h .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Florent Vassogne photo exhibition

L’événement Exposition photo naturaliste de Florent Vassogne Puyravault a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud