Exposition photo Nicolas Bialylew
Rue de la Vieille Église
Eygalières
3 juillet 2025

Bouches-du-Rhône

Du 03/07 au 15/07/2025 tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
Rue de la Vieille Église
Maison des Consuls
Eygalières
Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-15

2025-07-03

Visitez l’exposition de Nicolas Bialylew à la Maison des Consuls, à Eygalières, du jeudi 3 au mardi 15 juillet !

Nicolas Bialylew est un photographe français, qui parcourt le monde à la recherche de moments uniques et suspendus pour prendre des clichés époustouflants…



Retrouvez ses photographies à la Maison des Consuls dans le vieux village.

Poursuivez la découverte d’Eygalières en déjeunant au restaurant Paulette, appartenant à sa compagne ;-) .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit the exhibition by Nicolas Bialylew at the Maison des Consuls, in Eygalières, from Thursday 3 to Tuesday 15 July!

German :

Besuchen Sie die Ausstellung von Nicolas Bialylew im Maison des Consuls in Eygalières von Donnerstag, dem 3. Juli, bis Dienstag, dem 15. Juli!

Italiano :

Visitate la mostra di Nicolas Bialylew alla Maison des Consuls, a Eygalières, da giovedì 3 a martedì 15 luglio!

Espanol :

Visite la exposición de Nicolas Bialylew en la Maison des Consuls, en Eygalières, del jueves 3 al martes 15 de julio

