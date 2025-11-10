Exposition photo Nourrir au front Palais ducal Nevers

Exposition photo Nourrir au front Palais ducal Nevers lundi 10 novembre 2025.

Exposition photo Nourrir au front

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 09:00:00

fin : 2025-11-12 12:30:00

Date(s) :

2025-11-10

Venez découvrir pendant 3 jours, du 10 au 12 novembre au Palais ducal dans la salle Mazarin (2ème étage), une exposition photo sur la thématique de la 1ère Guerre Mondiale.

Nourrir au front est une exposition qui évoque le ravitaillement et l’alimentation des soldats durant la guerre 14-18.

Entrée gratuite.

Conférence le 12 novembre à 18h.

Organisée par Le Souvenir Français et la Société des Membres de la Légion d’Honneur, avec le soutien de la Ville de Nevers. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English :

German : Exposition photo Nourrir au front

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition photo Nourrir au front Nevers a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Nevers