exposition photo : Nouveaux Mondes par Florian Chaillot Centre Paris Anim’ Paul Valeyre PARIS

L’exposition repose sur une idée simple et poétique : retrouver une impression de nouveauté dans des photographies du quotidien.

À travers une trentaine d’images en couleur ou en noir et blanc, Florian Chaillot propose un regard neuf sur nos paysages urbains, en révélant leur beauté cachée. Chaque image devient une fenêtre ouverte sur un ailleurs : une illusion née du réel.

Affiche – expo photo nouveaux mondes ; Crédits : Florian Chaillot

Réalisées principalement à Paris, les photographies révèlent la magie insoupçonnée de lieux familiers : Notre-Dame, Le Châtelet, les Colonnes de Buren, la Sorbonne ou encore le Muséum d’Histoire naturelle. Au détour d’un reflet dans une vitrine, d’une symétrie inattendue ou d’une ombre qui s’étire, le réel se transforme. Tout devient prétexte à fiction et à rêverie. Nouveaux Mondes est une invitation à ralentir, à regarder autrement, à se laisser surprendre par la poésie du quotidien.

Cette exposition a bénéficié du soutien à la création de la Maison étudiante de la Ville de Paris.

Du 17 novembre au 17 décembre, le Centre Paris Anim’ Valeyre accueille Nouveaux Mondes, une exposition du photographe Florian Chaillot qui nous invite à porter un nouveau regard sur l’espace urbain et la vie quotidienne.

Du lundi 17 novembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

samedi

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h00

gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS

https://linktr.ee/Rouge_Cardinal