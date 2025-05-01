Exposition photo : Nouveaux Mondes par Florian Chaillot Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

L’exposition repose sur une idée simple et poétique : retrouver une impression de nouveauté dans des photographies du quotidien.

À travers une trentaine d’images en couleur ou en noir et blanc, Florian Chaillot propose un regard neuf sur nos paysages urbains, en révélant leur beauté cachée. Chaque image devient une fenêtre ouverte sur un ailleurs : une illusion née du réel.

Affiche – expo photo nouveaux mondes ; Crédits : Florian Chaillot

Réalisées principalement à Paris, les photographies révèlent la magie insoupçonnée de lieux familiers : Notre-Dame, Le Châtelet, les Colonnes de Buren, la Sorbonne ou encore le Muséum d’Histoire naturelle. Au détour d’un reflet dans une vitrine, d’une symétrie inattendue ou d’une ombre qui s’étire, le réel se transforme. Tout devient prétexte à fiction et à rêverie. Nouveaux Mondes est une invitation à ralentir, à regarder autrement, à se laisser surprendre par la poésie du quotidien.

Cette exposition a bénéficié du soutien à la création de la Maison étudiante de la Ville de Paris.

Du lundi 02 février 2026 au samedi 28 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h30

samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

