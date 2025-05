Exposition Photo Observons la nature de Bernard Duchateau – L’Ouvre-boîtes Valence-en-Poitou, 2 juin 2025 08:30, Valence-en-Poitou.

Vienne

Exposition Photo Observons la nature de Bernard Duchateau L'Ouvre-boîtes 5 place de la marne Valence-en-Poitou Vienne

» Dès mon plus jeune âge, j’ai été attiré par la photo. Etant passionné de sport et de nature, c’est tout naturellement

que je me suis positionné vers ces deux supports, pendant des années, pour assouvir ma passion… » .

L’Ouvre-boîtes 5 place de la marne

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine ouvreboites86@gmail.com

