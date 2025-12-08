Exposition photo organisée par le club ‘Un autre regard…’ Maison de la vie associative Arles

Exposition photo organisée par le club ‘Un autre regard…’

Du mardi 13 au vendredi 16 janvier 2026 de 8h30 à 18h.

Lundi 19 janvier 2026 de 14h30 à 18h.

Du mardi 20 au vendredi 23 janvier 2026 de 8h30 à 18h.

Lundi 26 janvier 2026 de 14h30 à 18h.

Du mardi 27 au vendredi 30 janvier 2026 de 8h30 à 18h. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Le club photo ‘Un autre regard…’ propose son exposition d’hiver, dans la galerie de la MDVA.

Le club photo ‘Un autre regard…’ propose, du 13 au 30 janvier, une exposition photo dans la Galerie de la maison de la Vie Associative d’Arles. Aucun thème imposé pour les 25 clichés proposés. Entrée libre, aux horaires d’ouverture du bâtiment. Livre d’or disponible. .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 31 62 69 unautreregard@net-c.com

The photo club ‘Un autre regard…’ presents its winter exhibition in the MDVA gallery.

