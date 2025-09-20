Exposition photo par le club photo de Breitenbach Mairie Munster

Exposition photo par le club photo de Breitenbach 20 et 21 septembre Mairie Haut-Rhin

Durée variable, une vingtaine de panneaux répartis au centre-ville.

Déambulez dans les rues du centre-ville et découvrez les clichés du club photo mettant en valeur le patrimoine architectural de Munster.

Mairie 1 place du marché, 68140 Munster

