Exposition photo Patrice Lavalle Les oiseaux de la baie de Goulven et des environs Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët

Exposition photo Patrice Lavalle Les oiseaux de la baie de Goulven et des environs

Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Place Ty An Holl Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 16:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-03-17

La bibliothèque Le Chat Pitre accueille l’exposition de Patrice Lavalle, photographe amateur passionné.

À travers ses clichés d’oiseaux et de paysages naturels de Goulven et ses environs, il partage son regard sensible sur la faune locale. Une exposition ouverte à tous, sans réservation, qui invite à observer, s’émerveiller et apprécier la beauté fragile de la nature.

Le vernissage, le mardi 17 mars permettra de rencontrer l’artiste et d’échanger sur ses œuvres. .

Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Place Ty An Holl Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65

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English : Exposition photo Patrice Lavalle Les oiseaux de la baie de Goulven et des environs

L’événement Exposition photo Patrice Lavalle Les oiseaux de la baie de Goulven et des environs Le Folgoët a été mis à jour le 2026-03-11 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne