Exposition Photo PlaymoBerry Fussy

Le Centre Culturel propose une exposition sur la thématique des Playmobil. Véritables incontournables de l’enfance, ces petits personnages seront présentés à travers des mises en scène à partir de photos.
Venez découvrir ou redécouvrir ces petits personnages ainsi qu’une collection. Ils sont mis en scène dans l’environnement local, le Berry !
L’exposition présente se présente sous deux angles.
D’un côté, neuf groupes de quatre photos qui racontent ensemble une petite histoire et quatre photos individuelles, soit quarante images en tout !
Au centre de l’exposition, une vitrine spéciale te fera découvrir encore plus de Playmobils et leurs univers.
Chacun retrouvera une part d’enfance à travers cette exposition. .
English :
The Centre Culturel presents an exhibition on the theme of Playmobil. A true childhood staple, these little characters will be presented in photo-based settings.
German :
Das Kulturzentrum bietet eine Ausstellung zum Thema Playmobil an. Diese kleinen Figuren, die aus der Kindheit nicht wegzudenken sind, werden durch Inszenierungen anhand von Fotos vorgestellt.
Italiano :
Il Centre Culturel ospita una mostra sul tema dei Playmobil. Questi piccoli personaggi sono un vero e proprio punto fermo dell’infanzia e saranno presentati in un allestimento fotografico.
Espanol :
El Centre Culturel acoge una exposición sobre el tema Playmobil. Estos pequeños personajes, auténticos protagonistas de la infancia, se presentarán en un marco fotográfico.
