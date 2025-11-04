Exposition Photo PlaymoBerry Fussy

Exposition Photo PlaymoBerry

Début : Lundi 2025-11-04

fin : 2025-11-28

Le Centre Culturel propose une exposition sur la thématique des Playmobil. Véritables incontournables de l’enfance, ces petits personnages seront présentés à travers des mises en scène à partir de photos.

Venez découvrir ou redécouvrir ces petits personnages ainsi qu’une collection. Ils sont mis en scène dans l’environnement local, le Berry !

L’exposition présente se présente sous deux angles.

D’un côté, neuf groupes de quatre photos qui racontent ensemble une petite histoire et quatre photos individuelles, soit quarante images en tout !

Au centre de l’exposition, une vitrine spéciale te fera découvrir encore plus de Playmobils et leurs univers.

Chacun retrouvera une part d’enfance à travers cette exposition. .

The Centre Culturel presents an exhibition on the theme of Playmobil. A true childhood staple, these little characters will be presented in photo-based settings.

Das Kulturzentrum bietet eine Ausstellung zum Thema Playmobil an. Diese kleinen Figuren, die aus der Kindheit nicht wegzudenken sind, werden durch Inszenierungen anhand von Fotos vorgestellt.

Il Centre Culturel ospita una mostra sul tema dei Playmobil. Questi piccoli personaggi sono un vero e proprio punto fermo dell’infanzia e saranno presentati in un allestimento fotografico.

El Centre Culturel acoge una exposición sobre el tema Playmobil. Estos pequeños personajes, auténticos protagonistas de la infancia, se presentarán en un marco fotográfico.

