Exposition photo Portraits d’Oiseaux de la LPO Bourgogne Franche-Comté Rue du four Château Mâlain Côte-d’Or

Venez découvrir les photos de la LPO Bourgogne-Franche-Comté en exposition au château de Mâlain.

En 2012, pour fêter son centenaire, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a mis en place une exposition artistique itinérante composée de 20 photos d’oiseaux. Depuis, elle voyage sur notre territoire à travers les bibliothèques, médiathèques, salons etc. En 2016, cette exposition s’est enrichie 10 photos et quatre roll-up ont été ajoutés. Trois panneaux servent de complément d’informations pour chacune des 30 espèces d’oiseaux de l’exposition. Vous découvrirez leur mode de vie à travers différentes anecdotes.

En bas de deux panneaux, se trouvent des informations sur ce qu’est la photographie naturaliste, sur les possibilités pour le grand public de découvrir les oiseaux qui l’entoure et comment les observer sans les déranger.

Rendez-vous à Mâlain pour en apprendre plus sur ces animaux qui nous côtoient au quotidien ! .

