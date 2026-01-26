Exposition Photo Quand le vivant se révèle Estelle Goix Médiatheque Mille Page Bonnat
Exposition Photo Quand le vivant se révèle Estelle Goix Médiatheque Mille Page Bonnat vendredi 6 février 2026.
Exposition Photo Quand le vivant se révèle Estelle Goix
Médiatheque Mille Page 2 Bis Place de la Fontaine Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-06
Exposition Photo Quand le vivant se révèle Estelle Goix
Du 6 février au 27 février 2026
Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque ( mardi, mercredi, vendredi 9h 12 et 14h 18 jeudi samedi 9h 12)
–>Mille Pages médiathèque .
Médiatheque Mille Page 2 Bis Place de la Fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Photo Quand le vivant se révèle Estelle Goix
L’événement Exposition Photo Quand le vivant se révèle Estelle Goix Bonnat a été mis à jour le 2026-01-23 par Portes de la Creuse en Marche