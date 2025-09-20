Exposition photo réalisées par Dominique Lemoine Église Saint-Nicolas Bourcq

Exposition photo réalisées par Dominique Lemoine Église Saint-Nicolas Bourcq samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez, dans l’église de Bourcq, une exposition de photographies réalisées par le photographe local Dominique Lemoine, consacrée au village de Bourcq et à ses paysages alentour.

Église Saint-Nicolas 4 Rue Haute, 08400 Bourcq Bourcq 08400 Ardennes Grand Est L’église Saint-Nicolas de Bourcq, classée Monument historique, est un bel exemple d’architecture religieuse rurale des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles. Remaniée au fil du temps, elle conserve une nef romane, un chœur voûté et un clocher carré caractéristique. Son mobilier ancien, ses pierres sculptées et son cadre paisible en font un témoin précieux de l’histoire locale et du patrimoine ardennais.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Bourcq